Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde Süleyman Emre Özger, Dinar Mürşil, Azra Övgü Araç, Eyüp Cihangir Atilla çeşitli gruplardan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine birincilik ile yerleşen öğrencilere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Dr. Turhan Kaçar tarafından ödülleri verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar öğrencileri tarafından müzik konseri gerçekleştirildi.

Akademik Yılı açılış töreninde konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Dr. Turhan Kaçar ” Üniversitemizin otuz yıllık fiziki tarihinin en önemli kısmını oluşturan, geçtiğimiz günlerde vefat yıl dönümünde andığımız Sıtkı Davud Koçman’a, ailesine ve Sıtkı Koçman Vakfına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca, üniversitemize çok değerli katkılar yapan hayırseverlerimiz Kazım Yılmaz’a, Şehbal Baydur’a, Mukaddes Uysal’a, Şükran ve Rauf Nasuhoğlu’na Yunus Büyükkuşoğlu ve Ailesine, bugüne kadar bütün geçmiş idarecilerimize, akademik ve idari kadroda görev yapan arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Geçen yıl burada olanlar hatırlayacaklardır, açılış dersinde 16. Yüzyılda yaşamış bir Muğlalı entelektüel Muhammed Muğlevi’nin dünyasında dolaşmıştık. Bugün yaşadığımız dünyaya döneceğiz ve çağdaş bir tecrübenin sınırlarında dolaşacağız. Kendi iç dünyasını ve tecrübe birikimini yazdığı kitaplarla içinde yaşadığı topluma aktarma cesaretini ve cömertliğini gösteren, desteklediği kültür sanat faaliyetleri ve kuruluşlarıyla yaşadığımız dünyayı kıymetlendiren Eczacıbaşı holding yönetim kurulu başkanı, saygıdeğer iş insanı Bülent Eczacıbaşı’na hem açılış törenimizi teşriflerinden hem de biraz sonra bize sunacağı zengin ufuk turundan dolayı üniversitemiz adına şükranlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını, biz de kendimize yakışan bir şekilde kutladık”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Kaçar konuşmasının devamında, ”Sayın valim, kıymetli misafirler, bugünlerde Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tamamladık ve önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını arzuluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen modern Türkiye ilk yüzyılda emin adımlarla kendi yolunu çizdi. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılında da aynı vizyonla yoluna devam edecektir. Bundan dolayı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan bugüne ülkemizin inşasına, korunmasına ve geliştirilmesine emek verenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını, Muğla’mızın diğer kurumları gibi biz de kendimize yakışan bir şekilde kutladık. Sayın valimiz hatırlayacaktır Ekim başında akademik bir etkinlik olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına adadığımız ulusal Muğla Tarihi sempozyumunu düzenledik. Tarihçilik üzerine bir çalıştayı bu hafta sonu tamamladık ve önümüzdeki haftalarda uluslararası Türk -Macar ilişkileri sempozyumu düzenliyoruz. Cumhuriyetimizin kadın yüzleri ve Cumhuriyet ve Atatürk konulu paneller, Cumhuriyet dönemi Türk Arkeolojisi ve Müzeciliği ve Atatürk’ün spor düşüncesi üzerine konferanslar tertip ettik. Valiliğimizle iş birliği içerisinde yüzyılın tanıkları belgeselini hazırladık. Bunların dışında, konser, sergi, koşu, kortej, koro çalışması gibi tam da bir üniversitenin yapması gereken Muğla’mızın kültürel, sanatsal ve sosyal ufuklarını zenginleştiren etkinlikler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Keza geçen Perşembe - Cumartesi günleri arasında 17 üniversite rektörünün ve üst idari personelinin katılımıyla ADIM üniversiteler birliğinin yıllık olağan toplantısına ev sahipliği yaptık. Gerçekten de bir üniversitenin en önemli misyonu, sadece öğretim değil aynı zamanda etkinlikler platformu olmak ve öğrencilerinin çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Söz konusu etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan bütün arkadaşlarımızı teker teker sayamasam da oluşturdukları değer ve katkılardan dolayı her birine gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen Akademik açılış törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.