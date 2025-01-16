Araştırmacı-yazar Cezmi Çoban ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nagehan Uçan Eke’nin yayına hazırlamakta olduğu ‘Muğla Şiirleri’ adlı antoloji kitabı, 2025 yılı içinde kamuoyunun ilgisine sunulacak.

MÖ. II. yüzyıl ile 2024 yılları arasında yayımlanmış, Muğla merkez ve ilçelerini konu edinen şiirlerin yer alacağı ‘Muğla Şiirleri’ kitabıyla ilgili Çoban ve Uçan Eke yaptıkları açıklamada, “Muğla ili sahip olduğu kıyısal ve karasal değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, doğasıyla, dünyada yaşanılabilecek en güzel yerlerden biridir. Bölgenin sahip olduğu değerleriyle şekillenen Muğla algısının edebiyattaki izlerini, şairlerin dizelerinden takip etmeye çalışıyoruz. Kitapta Muğla’nın 13 ilçesini birden konu edinen şiirler, ilk defa tek bir kaynakta sunulmuş olacak. Bu anlamda Muğla’nın ilçe belediyeleri, ilçe kaymakamlıkları ve ilçe kültür müdürlükleri, kitaba katkı yapabilecekleri konusunda bilgilendirildi. 24 Şubat 2023 tarihinde vefat eden, Bir Muğla âşığı ve sevdalısı Dr. Ali Abbas Çınar’ın aziz hatırasına ithaf ettiğimiz ‘Muğla Şiirleri’ çalışmamız, bölgede ve edebiyat dünyasında tanınan şairlerin Muğla’ya dair şiirlerini bir araya getiren ilk kitap olma niteliğine de sahip olacaktır. Bu kitapla, yeni Muğla şiirlerinin yazılarak edebiyat dünyasına kazandırılmasını ve Muğla’da bir ‘Uluslararası Şiir Festivali’ ile ‘Muğla Bienali’nin yapılmasını hedeflemekteyiz” dediler.