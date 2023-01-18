Muğla Sanayi Sitesi’nde çay ocağı işleten bir çocuk annesi 55 yaşındaki Adalet Akgün, kimseye yük olmadan geçimini sürdürürken, çay ocağı sayesinde kızını okuttu, ev sahibi de oldu.

Muğla Sanayi Sitesi’nde çay ocağı işleten bir çocuk annesi 55 yaşındaki Adalet Akgün, kimseye yük olmadan geçimini sürdürürken, çay ocağı sayesinde kızını okuttu, ev sahibi de oldu.

55 yaşındaki Adalet Akgün, Muğla Sanayi Sitesi’nde 15 yıldan bu yana çay ocağı işletiyor. Sanayi esnafının Adalet Ablası olarak tanınan ve sevilen Akgün, ilk başlarda çok zorlandığını, bu iş sayesinde çocuğunu okutup ev sahibi olduğunu dile getirdi. 20 yıl önce sürmeyi öğrendiği bisikletiyle esnafa çay dağıtan Akgün, "Yaptığım işten gurur duyuyorum, müşterilerimin Adalet ablasıyım" dedi.

Muğla Sanayi Sitesi’nde çay ocağı işleten bir çocuk annesi Adalet Akgün, ”15 yıl önce buraya başladığım zaman sadece bir ruhsat param vardı, başka hiç bir şeyim yoktu. Esnafların sayesinde ayakta durmaya çalıştım. Tabi ilk başlarda yadırgadılar, bayan olduğum için. Sanayi sitesinin yüzde 99’u erkek olduğu için, sonra yavaş yavaş alıştılar. Artık sanayinin bir ablası oldum, onların sayesinde hala ayaktayım. Buradaki hedeflerim kızımı okutmaktı özel okulda okuttum, bir ev sahibi oldum. Tabi bu iş yeri sayesinde oldu bunlar. Buradaki esnafın ablası olarak işime devam ediyorum “dedi.