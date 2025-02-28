Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurda ve iftarda neler yenilmesi gerektiği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu, iftarda ise azar azar küçük porsiyon tüketimi yapmak ve hızlı yemekten kaçınmanın önemli olduğu, sıvı ve su tüketimine dikkat edilmesi gerektiği açıklandı.

Sahurda neler yenmeli?

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Kızartma, kavurma, sucuk, şarküteri ürünleri gibi aşırı yağlı, baharatlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.

İdeal iftar tabağı nasıl olmalıdır?

İftar tabağında hazırlanan yiyecek çeşitliliği ve bunların tüketim miktarları önemlidir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan ihtiyaçtan fazla tüketme isteği olabilir. Bu yüzden yemeği fazla kaçırmamak için yemekler yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yenmelidir. Orucun açılıp çorba içildikten sonra 10 dakika kadar ara verip sonrasında yemeğe devam etmek, beyne tokluk sinyalinin ulaşmasını sağlar ve aşırı yemek tüketimine engel olur. Ayrıca fırından yeni çıkmış çok sıcak pide ekmeğini soğumuş olarak tüketmek porsiyon kontrolü sağlamada yardımcı olur. İftarda; ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagiller tercih etmeli ve bu yiyecekleri yoğurt, ayran, cacık, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam buğday/kepekli/çavdar ekmeği ile tüketilmelidir. Ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarından uzak durulmalıdır.

Sıvı tüketimi nasıl olmalıdır?

Gün içinde oluşabilecek sıvı kaybını önlemek için su, iftar ve sahur arasında yavaş yavaş tüketilmelidir. Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye özen gösterilmelidir. İftardan sahura kadar, gün içerisindeki mineral kaybını önlemek için maden suyu kullanılabilir. Kola, gazoz, meyve suları gibi asitli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır.

Çay- kahve tüketimi nasıl olmalıdır?

Kafein içeren içecekler sıvı kaybına neden olabilir. Çay-kahve gibi içecekler kafein içerdikleri için dikkatli tüketilmelidir. Uyku kalitesini etkileyebilir. Tüketilen besinlerin vitamin emilimlerine engel olabilmektedir. Yemekten en yakın 45 dakika sonra çay-kahve tüketimi başlanması daha iyi olacaktır.