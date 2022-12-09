Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Salı günü akşam saatlerine kadar Muğla yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Salı günü akşam saatlerine kadar Muğla yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Pazar günü ilk saatlerden itibaren yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Antalya, Muğla ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin 13 Aralık Salı günü gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde başlayarak Pazar günü bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgede beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.