Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 18 Haziran Pazar günü Muğla’ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 18 Haziran Pazar günü yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edildiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.