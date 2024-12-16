Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile ilçede yapılması planlanan ve yürütülen projeleri Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Ortaca Belediyesi her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler üretmeye devam ediyor.

Yeni yıla girerken, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanabilmesi için kreş; yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam kalitesini artırabilmek içinde kısa mola merkezleri gibi yatırımlarımız hızla devam ediyor.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçeye kazandırılacak projelerin şimdiden vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.