Muğla'da Ortaca Belediye Başkanımız Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Dr. Özge Demirel ile “Şiddete Karşı Tutum” belgesini imzaladı.BURSA (İGFA) - Kadına yönelik şiddet, sadece bir toplumsal sorun değil, aynı zamanda insanlık suçu olduğunu söyleyen Başkan Tezcan, “Her bireyin, cinsiyeti ne olursa olsun özgürce yaşama hakkı vardır ve bu hak asla ihlal edilmemelidir. Kadınlarımızın haklarını koruyarak, eşit bir toplum için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Tezcan, “Bu belge ile Ortaca Belediyesi kapsamında hizmet ettiği bütün birimlerde her türlü şiddete, tacize ve mobbinge karşı nasıl bir yöntem ile hareket edeceğimi ve asla taviz vermeyeceğimi açıkça ilan ediyorum.” ifadesini kullandı.