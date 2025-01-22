Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı kırsal Bahçeköy Mahallesi’ndeki bilgilendirme toplantısına Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangınlarla ilgili köy bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda düzenlenen toplantılar, halkın yangınlara karşı hazırlıklı olmasına ve afet durumlarında doğru adımları atmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Karacasu’nun kırsal Bahçeköy Mahallesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de katıldı. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve orman yangınlarına karşı çevresel bilincin artırılması gerektiği vurgulandı. Yangınların sadece ormanları değil aynı zamanda çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirtilerek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Ülküdür’e OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Basın İletişim Şube Müdürü Yüksel Savaş, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu ve İşletme Şefi Turan Ali Tuncer’in de eşlik toplantıya Bahçeköy Muhtarı Öznur İnan ile birlikte erkek ve kadın çok sayıda vatandaş katıldı.