Aydın’ın Çine ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın içinde bulunduğu otomobil ile traktör çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldi kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Aydın’ın Çine ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın içinde bulunduğu otomobil ile traktör çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldi kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaza, Çine ilçesi Hallaçlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın içinde bulunduğu makam aracı ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savrulurken. makam aracında büyük çaplı hasar meydana geldi. Araç içerisinde bulunan Müdür Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve şoför Ahmet Özkan’ın kazadan yara almadan kurtulurken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.