Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Marmaris, Muğla, Yılanlı ve Nazilli Orman İşletme Müdürlükleri personelinin katıldığı üretim tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Marmaris, Muğla, Yılanlı ve Nazilli Orman İşletme Müdürlükleri personelinin katıldığı üretim tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki üretim tatbikatlarının ikincisi Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında gerçekleştirildi. Tatbikata Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil yerinde takip etti. İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikata Yılanlı Orman İşletme Müdürü Alptekin Bozkurt Karapür, katılımcı 4 işletmenin İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza memurları ile üretim işlerinde çalışan orman işçileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak eğitimin başında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınları sonrası tüm yanan alanlardaki üretim çalışmalarının 1 yıl içinde tamamlandığını dikkat çekerek, “Bu anlamda tarihi bir başarıya imza attık. Yangınların ardından yaptığımız toplantılarda, hedefimizin bu yanan 52 bin hektar alanda hem üretim hem de ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içinde tamamlamak olduğunu söylediğimizde inanmayan arkadaşlarımız oldu. Ancak biz olağanüstü bir çalışma performansı ve ekiplerimizin gayretiyle bunu başardık. Bu anlamda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Bölge Müdürlüğü olarak silvikültür tatbikatlarının ardından üretim tatbikatlarına hemen başladıklarını belirten Yaprak, eğitimin başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Gerçekleştirilen Üretim tatbikatında dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği arttırma, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi ile iş sağlı ve güvenliği konuları anlatılarak uygulamalı olarak tatbik edildi. Yapılan uygulamalarda üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Ayrıca tatbikatta piyasanın isteklerine göre standardizasyona da dikkat edilerek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl sağlanacağı uygulamalı olarak anlatıldı.