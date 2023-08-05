Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde silah taşıma ve kullanma yetkisi olan personele silah bakımı ve silah kullanma konusunda eğitim verildi.

Muğla Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerinde görevli orman muhafaza memurları, orman işletme şefleri, işletme müdür yardımcıları ve işletme müdürleri ile şube müdürlerine silah bakımı ve silah kullanma konusunda eğitim verildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü merkezi ve tüm işletmelerde toplam 500 personel silah bakımı ve silah kullanımı eğitiminden geçirildi. OZM ve Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimler Düzeyn Mevkiindeki atış poligonunda yapıldı. Eğitimin son aşamasında öğrenilen bilgiler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitime Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Koruma Şube Müdürü Fedai Erdem, OZM Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan ve silah taşıma ve kullanma yetkisi olan personeller katıldı.