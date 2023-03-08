Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan bayan personellerin 8 Mart Dünya Kadılar Gününü kutlayan Bölge Müdürü Yaprak çalışan bayan personellere çiçek taktim etti. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin, Adnan Güller, Basın İletişim Şube Müdürü Serdar Kaçmar ve Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi le Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan bayan personellerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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