Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kadastro Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür başkanlık etti.

Toplantıda, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube ve İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürü, Etüt Proje Başmühendisi ile Hukuk Müşaviri hazır bulundu.

Değerlendirme toplantısında, 2024 yılı çalışmalarının planlaması, mevcut projelerin durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, toplantı sırasında yaptığı açıklamada, “Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak ormanlarımızın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve gelecek nesillere aktarılması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Birimlerimiz arasındaki koordinasyonu artırmak ve süreçleri daha etkin hale getirmek için bu toplantılar büyük önem taşıyor” dedi.

Katılımcılar, sahada karşılaşılan operasyonel zorluklar, orman yangınlarıyla mücadele konuları ve ormancılık projelerinin iyileştirilmesi için çözüm yollarını masaya yatırdı. Ayrıca yeni projeler için hazırlık süreçleri değerlendirildi.

Toplantı, iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik alınan kararlarla sona erdi.