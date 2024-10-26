Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman ürünlerinin taşındığı kamyonlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı denetim çalışmaları kapsamında, Muğla ve Aydın’da kurulan 75 mobil kontrol noktasında 378 personel görev aldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen kontrollerde, 99 orman emvali yüklü araç denetlendi. Muğla-Denizli karayolunda bulunan Kızılkaya Orman Emvali Kontrol Noktasını ziyaret eden Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, denetimlerle ilgili bilgi aldı.

Bu denetimlerin orman ürünlerinin yasa dışı taşınmasını engellemek ve sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılacağı belirtildi.