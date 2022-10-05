Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Şube ve İşletme Müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Şube ve İşletme Müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tüm şube ve işletme müdürlerinin katıldığı müdürler toplantısı yapıldı. Kadastro Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantı Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak başkanlığında gerçekleştirildi. Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner, Erdal Dingil ve Özgür Cılız’da katıldı. 14 Şube Müdürü ve 12 İşletme Müdürü birimlerinin çalışmalarını sunumlar halinde anlattı.