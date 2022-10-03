Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü olarak atanan Çetin Akkaya görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü olarak atanan Çetin Akkaya görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde eski adıyla Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü olan yeni adıyla Ekosistem Hizmetleri şube Müdürlüğü görevine Çetin Akkaya atandı. Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütürken ekosistem Şube Müdürü olarak atana Çetin Akkaya yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner, Erdal Dingil ve Özgür Cılız, önceki Şube Müdürü Yüksel Yanmadık, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan ve İşletme Müdürü Türker Uğur Çetin Akkaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.