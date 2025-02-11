Muğla Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda kırsalda yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik toplantılar kapsamında Ortaköy, Çatak, Çamlıbel ve Kadıköy mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele, orman yönetimi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ortaköy, Çatak, Çamlıbel ve Kadıköy mahallelerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantıya Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbıyıkoğlu, Müdür Yardımcısı Özgün Yorgancıoğlu ve işletme şefleri katıldı. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve orman yangınlarına karşı çevresel bilincin artırılması gerektiği vurgulandı. Ekipler yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.