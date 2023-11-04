Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İngilizce Kitap Yazma Komisyonu öğretmenleri tarafından hazırlanan ortaokul 6. ve 7. sınıf İngilizce ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz ders kitabı olarak basılarak Türkiye’nin pek çok ilinde okullarda okutulmaya başlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İngilizce Kitap Yazma Komisyonu’nda görev alan öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerden hazırladıkları ders kitabı hakkında bilgi alan Müdür Çay, başarılı çalışmaları için öğretmenleri tebrik etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda komisyon üyeleri Fatma Demircan, Gonca Akıskalı, Aysel Berket, Tolga Tanyel, Nafize Ağır, Bahadır Uysal ve Özlem Vayiç, İl Müdürü Emre Çay’a kitap çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kitap Komisyonunda görevli aynı zamanda kitabın yazarlarından İngilizce öğretmeni Fatma Demircan; “Muğla İngilizce Kitap Komisyonu olarak 7 yıllık görev dönemimiz boyunca, İngilizce 6 ve 7 ders kitapları, 8. sınıf çalışma kitabı, ağırlıklı İngilizce 5. sınıflar için destek materyali, 2., 3. ve 4. sınıflar için dört temel beceri odaklı etkinlik kılavuzları hazırladık. Ayrıca EBA içerik tasnif ve dijital içerik çalışmalarında yer aldık. 6. ve 7. sınıf İngilizce ders kitaplarımız ilimiz Muğla da dahil olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde öğretmen ve öğrencilerimizle buluştu. İngilizce 4 taslak ders kitabı, İngilizce öğretmenlerine yönelik ilkokul ve ortaokul drama materyalleri hazırlama çalışmalarımız hâlâ devam etmektedir” dedi.

Okullarda okutulan ders kitaplarının öğretmenler tarafından hazırlanıyor olmasının, hem dersi anlatan öğretmenler hem de öğrenciler için son derece olumlu olduğuna değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise "İngilizce gibi öğretimi zor ve önemli olan bir dersin çocuklarımıza kolay ve anlaşılır bir şekilde öğretilmesine katkı sağlayacak bu kitabın hazırlanmasına verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.