Muğla Öğretmen Etkileşim Günleri Projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Seydikemer’in en gözde sayfiye yerlerinden olan Ören Karanlık İçi Kanyonu’nda öğretmenlerle buluştu.

Muğla’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yürütülmeye başlanan Öğretmen Etkileşim Günleri Projesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Öğretmenlerin kültür, tarih, sanat, spor ve doğa etkinlikleriyle iletişim ve etkileşimlerini artırmayı, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Öğretmen Etkileşim Günleri Projesi, Muğla’nın farklı ilçelerinde birbirinden güzel mekânlarında eğitimcileri buluşturuyor.

Yeni eğitim öğretim yılıyla beraber Ekim ayında kaldığı yerden devam eden Öğretmen Etkileşim Günleri, Seydikemer’in Ören Karanlık İçi Kanyonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Emre Çay, Türkiye Maarif Modeli’nin önemine değindi. İl Müdürü Emre Çay, “Bu yeni model, Türkiye’nin eğitim sisteminin 21. yüzyıla uygun bir şekilde yeniden şekillendirilmesini, eğitimde kaliteyi artırmayı ve insanı tüm yönleriyle ele alarak iyi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Eğitimde, milli ve manevi değerleri koruyarak, insani değerleri benimseyen nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bu modelle Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa edeceğiz. Sizlerin Maarif Modeli’ni etkili bir şekilde öğrencilerimize uygulamanız bu anlamda büyük önem arz ediyor, sizlere sonsuz güveniyoruz. ” dedi.