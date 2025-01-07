Muğla’daki öğretmenleri, doğayla iç içe ortamlarda farklı spor dalları, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturarak birbirleri arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Öğretmen Etkileşim Günleri, büyük bir katılım ve ilgiyle Fethiye’de gerçekleştirildi.

Fethiye Çalış’ta düzenlenen etkinliğe; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, şube müdürleri ve projenin hedef kitlesi olan öğretmenler katıldı. 2025 yılının ilk haftasında düzenlenen öğretmen buluşmasında, İl Müdürü Çay, 2025 yılının Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda verimli ve başarılarla dolu geçmesini diledi. Öğretmen Etkileşim Günleri’nin eğitim alanında önemli bir buluşma noktalarından biri olduğunu belirten İl Müdürü, tüm öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

‘Sanat ve Eğitimle El Ele: Yeniliğin İzinde Buluşma’ temasıyla düzenlenen Öğretmen Etkileşim Günleri, öğretmenlerin farklı alanlarda yenilikçi ve yenilikçi çalışmalar yapabilecekleri dopdolu atölye çalışmalarıyla devam etti.

Ebru sanatı, takı tasarımı, tişört boyama-baskı ve halk oyunları gibi zengin içeriklere sahip atölyeler, İl Müdürü Emre Çay ve katılımcı öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. Öğretmenler, ebru atölyesinde su üzerinde renklerin dans edişine eşlik ederken, tişört boyama-baskı atölyesi ve takı tasarım atölyesinde ise özgün tasarımlar oluşturarak el becerilerini geliştirdiler. Halk oyunları atölyesi ise öğretmenlere eğlenceli ve kültürel bir deneyim fırsatı sundu.