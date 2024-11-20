Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Öğretmen Akademileri projesi kapsamında, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen Müzik Akademisi’nin “Temel Türk Müziği Eğitimi” dersi, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. M. Demet Doğruöz tarafından verilen derse, Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay da katıldı.

Eğitim sırasında, Türk müziğinin temel unsurlarına dair bilgi paylaşımı yapılırken, öğretmenlerin müziğe dair bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, akademiler kapsamında düzenlenen eğitimlerin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunmalarına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Türk müziği kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu tür eğitimlerle hem öğretmenlerimizin müziğe olan ilgilerini artırmayı hem de öğrencilerimize daha etkin bir şekilde aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Muğla Öğretmen Akademileri projesi, eğitim alanında fark oluşturan etkinliklerle öğretmenlere ilham olmaya devam ediyor.