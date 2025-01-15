Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nün tarihi atmosferinde düzenlenen Muğla Öğretmen Akademileri, ilk dönemini tamamladı.

Edebiyat, Şehir ve Kültür, Müzik ve Biyografi Akademileri kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, paneller, yazar buluşmaları ve kültürel etkinliklerle öğretmenler, hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Dönemin kapanış töreninde, öğretmenlerin bu anlamlı süreçteki katılımları onurlandırıldı. Törende, Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü tarafından katılımcı öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

Program kapsamında, öğretmenler birçok alanda bilgi ve becerilerini geliştirirken, akademilerde görev alan uzman hocaların rehberliğinde farklı disiplinlere dair zengin bir içerik sunuldu. Etkinliklerde öğretmenler, sanat, kültür ve edebiyatla iç içe bir deneyim yaşadı.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine olan katkıyı artırmak için bu tür projelere devam edeceklerini belirtti. Tören sırasında, programın gerçekleşmesine destek olan tüm katılımcılara ve eğitmenlere teşekkür edildi.