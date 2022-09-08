Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalardaki organ seçimlerinin belirsizliğinin ortadan kalkması sonrası Muğla’daki Muğla Ticaret Borsası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda Eylül-Kasım aylarında organ seçimleri yapılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalardaki organ seçimlerinin belirsizliğinin ortadan kalkması sonrası Muğla’daki Muğla Ticaret Borsası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda Eylül-Kasım aylarında organ seçimleri yapılacak.

TOBB Genel Sekreteri’nin imzasıyla 16 Ağustos tarihinde yayımlanan seçim genelgesi ile ’seçimlerin erteleneceği’ söylentilerinin de önü alınırken, yayımlanan genelgede “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereği oda ve borsaların organ seçimleri 2022 yılının Ekim ve Kasım ayları içinde yapılacaktır. Bu nedenle, oda ve borsaların organ seçimlerine yönelik her türlü tedbirin alınması ve gerekli işlemlerin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir” denildi.

TOBB Genel Sekreterinin seçim genelgesi sonrası Muğla’da bulunan Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Muğla Ticaret Borsasında seçim hazırlıkları başladı. Odalarda Eylül-Kasım ayları içinde yapılacak olan meslek komiteleri seçimi, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanlığı seçimleri için hareketlilik başladı.