Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde İşletme Müdürlükleri arası Halı Saha Turnuvası düzenlendi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde İşletme Müdürlükleri arası Halı Saha Turnuvası düzenlendi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 12 İşletme Müdürlüğünün katılımıyla halı saha turnuvası düzenleniyor. 12 İşletme Müdürlüğünün yanında Bölge ve Makine İkmal takımlarıyla birlikte 14 takımın mücadele edeceği turnuva4 Ocak Salı günü başladı. Tek devreli lig usulü 7’şerli 2 grup halinde oynanacak turnuvanın başlama vuruşunu Bölge Müdürü Yasin Yaprak yaptı.

Bölge Müdürü Yaprak, yoğun geçen yangınlarla mücadele dönemi ve ormancılık faaliyetleri yanında personel arasında sportif ve sosyal aktivite anlamında her sene halı saha turnuvası düzenlediklerini söyledi. Ula Gölet halı saha tesislerinde oynanan açılış maçında Sakar Altı grubundan Makine İkmal Dalaman takımları karşılaştı. Maçı Dalaman ekibi 7-1 gibi farklı skorla kazandı. Günün ikinci maçında Sakar Üstü grubundan Yılanlı ve Yatağan işletme Müdürlüğü takımları karşılaştı. Yatağan ekibi Yılanlı ekibine 4-1 mağlup etti.

Turnuva maçları hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılıyor. Maçlar tek devreli lig usulü oynanıyor. Gruplarında ilk 2 ye giren takımlar yarı finale kalacak. Grup 1 incileri diğer grubun 2 ncileri çaprazlama yarı final eşleşmesi olacak. Yarı final maçlarını kazanan takımlar final, kaybeden takımlar 3 üncülük 4 üncülük maçı oynayacak. Final maçları 21 Mart Ormancılık Haftasında oynanacak.