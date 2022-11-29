Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde şube ve işletme müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde şube ve işletme müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde tüm şube ve işletme müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Kadastro Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantı 29 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Yasin Yaprak başkanlığında yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner, Özgür Cılız ve Ersen Çetin’de katıldı. Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve ilgili birimler çalışmalarını sunumlar halinde anlattı.