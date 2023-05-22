Türkiye’nin en fazla orman varlığına sahip bölgelerinin başında ve yangın riski en yüksek illerden biri olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü görevine Yüksel Savaş getirildi. Yıllardır Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan, fedakar çalışmaları ile dikkat çeken ve yangın sezonlarındaki sabrı ve enerjisi ile adeta basın mensuplarının gönlünde taht kuran Yüksel Savaş yeni görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Basın Sorumlusu olarak görev yapan Yüksel Savaş, Basın ve İletişim ve Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin Yüksel Savaş’a yeni görevinde başarılar diledi.

Muğla’nın yanı sıra sorumluluk sahası içerisinde kalan Aydın ve çevresini de oldukça iyi bilen Yüksel Savaş, 1972 Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezunu olan Savaş, başarılı bir iletişiminin yanında görüntü ve fotoğraf çekimindeki ustalığı ile de tanınıyor. Muğla’da yerel ve yaygın basında kameraman ve muhabir olarak da uzun yılar görev yapan Yüksel Savaş, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Basın Halkla İlişkiler biriminin oluşturulmasının ardından 1997-2007 yılları arasında orman yangınlarının görüntülenip kayıt altına alınması amacıyla geçici personel olarak görev yaptı. 2007 yılında kamuda çalışan geçici personelin kadroya geçirilmesiyle tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. 2007-2023 yılları arası Muğla OBM Basın Sorumlusu olarak görev yaptı. 22 Mayıs 2023 tarihinde Basın ve İletişim Şube Müdürü olarak göreve başladı.