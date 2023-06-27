Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılmış olan çalışmaları değerlendirdi ve gelecek 6 aylık dönemde yapılacak çalışmaları planladılar.

Ula Gökova’da bir otelde tüm gün gerçekleştirilen çalıştayda; yönetim kurulu üyeleri kısa ve uzun vade yol haritası, üyelerinin beklentiler ve öneriler istikametinde yapılacak çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan öncelikli projeleri değerlendirdiler.

MÜSİAD Muğla Şube çalıştayında, üyelerin ihtiyaçları istikametinde nitelikli istihdamın geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmasının önemine dikkat çekildi. Kaliteli ve verimli mal veya hizmet üretiminin en önemli unsurlarından birinin nitelikli eleman ihtiyacının olduğu vurgulanırken, kurumsallaşma ve markalaşma ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırma konusunda da en önemli eksikliğin nitelikli eleman olduğu dile getirildi.

Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgesi olmayan tek ilin Muğla olması göz önünde bulundurularak; bu eksiğin bölgede yatırım imkanlarını kısıtladığı ve gelecek yatırımcıyı caydırdığı gibi mevcut yatırımcının da Organize Sanayi Bölgesi olan başka bölgelere gittiği üzerinde duruldu ve bunun çözümü üzerinde çalışmalar yapıldı.