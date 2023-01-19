Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesinin olağan kongresinde iki dönemdir başkanlığı yürüten Av. Kazım Demir, görevi Nevzat Aykaç’a devretti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesinin olağan kongresinde iki dönemdir başkanlığı yürüten Av. Kazım Demir, görevi Nevzat Aykaç’a devretti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen 6’ncı Olağan Genel Kurul toplantısında iki dönem MÜSİAD Muğla Şube Başkanlığını yürüten Av. Kazım Demir kongrede göreve Nevzat Aykaç’a devretti.

Kongrede konuşan mevcut Başkan Av. Kazım Demir, “Dünyada toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor hem de yurt içi ve yurt dışında farklı iş birliklerinin geliştirilmesine liderlik ediyor. Bu ailenin içerisinde olmanın, güzel insanlar tanıyıp güzel insanlarla birlikte yol almanın mutluluğu içerisindeyim. 2019 yılında bayrağı teslim alarak 4 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Tüzüğümüz gereği 2 dönem yapmış olduğum Yönetim Kurulu Başkanlığım görev süremizin dolması nedeni ile bugün itibarı ile sona erecektir. Yönetimi devraldığımız günden bu güne kadar çalışmalarımızda beni yalnız bırakmayan Yönetim Kurulu üyelerime ve şube Müdürüme bu teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, şimdiden alınacak kararların ve yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, MÜSİAD ile kuruluşundan bu yana çok iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, yeni seçilecek olan yönetim kurulu ile de aynı düzeyde bu ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

Yapılan seçimde Muğla Şubesinde Nevzat Aykaç Başkanlığında yönetim kurulunda Emin Koca, Yunus Manav, İbrahim Ölemez, Tolga Şahansoy, Hamza Akercan, Abdullah Şenol Şengün, Davut Sabancı, Ahmet Salih Gençalioğlı ve Nurullah Enes Ganioğlu yer aldı.

Muğla Şubesi’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nevzat Aykaç yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bizler köklerine bağlı, geçmişinden kalan değerlerine sahip çıkan bir geleneğin mirasçılarıyız. Kurucu başkanımız, mevcut başkanımız ve yönetiminin büyük bir tevazu göstererek, MÜSİAD değerlerinin ve ahilik geleneğinin yaşatılması adına çok büyük bir örnek oluşturmuştur. Bu anlayış yeni dönem görev alacak arkadaşlar için bir nevi mihmandarlık, bir başka deyişle ahilik geleneğindeki erdemli anlamına gelmektedir. Bu geleneğin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi için şimdiden bunu taahhüt ediyoruz” dedi.

Muğla Şubesi’nin 6’ncı olağan genel kuruluna, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, MHP İl Başkanı Oğuz Akfırat, davetliler ve üyeler katıldı.