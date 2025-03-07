Her yıl Ramazan ayında düzenlenen etkinlikler kapsamında bu yıl Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘Ramazan ve İyilik’ temalı şiir yazma yarışması düzenlendi. Geçmiş yıllarda ‘Ramazan Köşesi’ ve ‘Hadisini Seç, Resmini Çek’ yarışmalarına yoğun ilgi gösterilmesinin ardından bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ‘İyilik Ayı Ramazan’ temalı bir etkinlik hayata geçirildi.

Yarışmanın tanıtımı için Gençlik Koordinatörleri Vaiz Cüneyt Çakır ve Vaiz Rukiye Avcı, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü başta olmak üzere ilçedeki okul idarecilerini ziyaret ederek detaylı bilgi verdi. Tanıtım sürecinde hazırlanan afişler de okullarda öğrencilere sunuldu.

Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllardaki etkinliklere yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, bu yıl Ramazan temasının ‘İyilik Ayı Ramazan’ olarak belirlenmesi dolayısıyla ortaokullar arası bir şiir yazma yarışması düzenlediklerini ifade etti. Yarışmayı tanıtmak ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Çakır, bu kapsamda ilk olarak Türdü 100. Yıl Ortaokulu, Kötekli Orta Okulu ve Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret ettiklerini söyledi.

Çakır, tüm ortaokul öğrencilerini ‘Ramazan ve İyilik’ konulu şiir yazma yarışmasına katılmaya davet etti. Yarışmanın son başvuru tarihinin 28 Mart olduğu belirtildi.