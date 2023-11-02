Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Koruma Derneği arasında ‘Doğal Ve Kültürel Mirası Koruma Ve Gelecek Nesillere Aktarma’ iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürütülen Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde çevre koruma dernekleri ile yapılan paydaş çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Koruma Derneği arasında ‘Doğal Ve Kültürel Mirası Koruma Ve Gelecek Nesillere Aktarma’ iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Akdeniz Koruma Derneği Genel Müdürü Funda Kök tarafından imza altına alınan protokol ile Mavi Yeşil Okullar Projesi etkinliklerini çeşitlendirmek amacıyla kurumlar arası iş birliğine imkan sağlayacak.

Protokol çerçevesinde, kurulduğu 2012 yılından bu yana, deniz koruma alanlarında Akdeniz Foku, Kum Köpekbalığı, Marmaris Semenderi gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi, restorasyonu ve kıyı balıkçılığının desteklenmesi olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın izin ve koordinasyonunda, Muğla ve Antalya Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) sınırları içinde, su ürünleri kooperatiflerinin katkısı ile çalışmakta olan Akdeniz Koruma Derneği’nin, ‘Doğal ve Kültürel Mirası Koruma ve Gelecek Nesillere Aktarma Eğitim ve Etkinlikleri’ çerçevesinde; Muğla İlinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını, Akdeniz Koruma Derneği işbirliği ile uygulanacak olan eğitimlerinin ildeki öğretmen ve öğrencilere verilmesi ve bu çerçevede çeşitli öğrenci etkinliklerin uygulanmasında iş birliği yapılması amaçlanıyor.

“Doğal Ve Kültürel Mirası Koruma Ve Gelecek Nesillere Aktarma” iş birliği protokolü çerçevesinde, Muğla ili genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında uygulanacak etkinliklerle öğretmen ve öğrencilere Muğla’nın biyoçeşitliliği hakkında farkındalık eğitimlerinin verilecek.

Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılında ulusal bir sivil toplum kuruluşu olarak İzmir’de kuruldu. Akdeniz keşiş foku, Kum köpekbalığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu, Derneğin öncelikli çalışma konularından. Tüm bunlar tür ve habitatların korunmasına katkı sağlarken bir yandan da geleneksel kıyı balıkçılığını sürdüren balıkçıların meslekteki varlığını güvence altına alıyor.