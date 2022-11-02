Muğla’nın Bodrum ilçesinde okul yaptıran, okul yapımı için arsa bağışlayan ve yaptıkları yatırımlarla çocukların eğitimine katkı sağlayan hayırseverlere, Bodrum’da düzenlenen vefa yemeğinde bir araya gelindi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde okul yaptıran, okul yapımı için arsa bağışlayan ve yaptıkları yatırımlarla çocukların eğitimine katkı sağlayan hayırseverlere, Bodrum’da düzenlenen vefa yemeğinde bir araya gelindi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve Bodrum’da bir otelde gerçekleştirilen davete Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı konuşmada, "Hayırsever olmak için üst seviyede gelir sahibi olmanın yeterli olmadığını gönlümüzün bu anlamda yücelik makamına erişmesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum. 45 okul 2 kurum ve bir spor salonu olmak üzere 48 eğitim yatırımı kazandıran bunun yanında okullarımıza sayısız destek sunan ve ilçemizin yüzde 50’sinin hayırsever yatırımları ile bezenmiş olmasından dolayı siz hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Programa katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise hayırseverlerin eğitime verdiği desteğe vurgu yaparak “Devletimiz bütün gücüyle eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Hayırseverlerin desteğiyle bu büyük coğrafyamızda eğitimde eksik kalmıyor” diye konuştu.

Hayırseverlerin özgeçmişlerinin okunduğu gecede canlı müzik dinletisi ile yemeğe eşlik edildi. Yemek sonunda ebediyete intikal eden hayırseverler için dua okundu. Davetlilere günün hatırası hediye takdimi gerçekleştirildi.