Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Milas Belediyesi üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Tarımın güçlenmesi için çalışan ve artan maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçilerin yanında olan Milas Belediyesi talepte bulunan ve başvuruda belirtilen uygun şartları sağlayan üreticilere yüzde 50 hibeli fidan desteği sağladı. Gerçekleştirilen törenle 45 farklı mahalleden 84 üreticiye zeytin (gemlik ve memecik), şeftali, ayva, elma, mandalina, portakal, limon, erik, kayısı, ceviz, badem ve armut fidanı olmak üzere toplamda 4 bin357 adet yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yapıldı.

13 farklı ürünün desteklemesinin yapıldığı Kırcağız Mahallesi’nde bulunan Milas Belediyesi Jale Eren Tohum Merkezi’nin bahçesinde gerçekleşen törene Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve üreticileri desteklediklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “ Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirdiğimiz proje ile başvuru yapan ve uygun koşulları sağlayan 45 farklı mahallemizden 84 üreticimize zeytin (gemlik ve memecik), şeftali, ayva, elma, mandalina, portakal, limon, erik, kayısı, ceviz, badem ve armut fidanı olmak üzere toplamda 4 bin 357 adet yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yaptık.

Kırcağız Mahallemizde bulunan tohum merkezimizde gerçekleştirdiğimiz törenle 13 farklı ürünün fidanını üreticilerimizle buluşturmuş olduk. Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya ve bu doğrultuda projeler üretmeye bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Çalışmalarımız tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmasını tamamlamasının ardından tohum merkezini gezen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlarla günün anısına fotoğraf da çekilen Başkan Topuz daha sonra alandan ayrıldı.

