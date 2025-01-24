Muğla'da Milas Belediyesi’ne ait Labranda Su Fabrikası’nda üretimler hız kesmeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinin için önemli bir yere sahip olan, Labranda Antik Kenti’nin tarihi zenginliklerinden beslenen, özgün tarihi ve sağlıklı içim deneyimi ile Milas’ın yanı sıra farklı bölgelerde de vatandaşların tercih ettiği bir lezzet olan Labranda Su’yun üretiminin yapıldığı tesiste incelemelerde bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, İşletme ve İştirakler Müdürü Mehmet Soyuçakır’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Fabrikada alanında devam eden depo büyütme çalışmalarını da yerinde gören Başkan Topuz Labranda Su’yun ilçemiz için çok önemli bir marka olduğunu belirterek hizmet kalitesinin arttırılması için yoğun faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çeşitli ölçülerde pet su, damacana ve bardak su üretimi yapılarak kullanıma sunulan tesiste çalışan personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ziyaretini noktalamasının ardından alandan ayrıldı.