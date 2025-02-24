Muğla Milas Belediyesi ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Bornova-İzmir Şubesi’nin teknik personelleri tarafından çiftçilere uygulamalı zeytin budama eğitimi verilecek.MUĞLA (İGFA) - Üreticileri bilinçlendirmek ve kaliteli üretim sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik eğitim seferberliği başlatan Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmayla üreticiler doğru tarım tekniklerini görerek öğrenme fırsatı bulacak.

EĞİTİM KIRCAĞIZ MAHALLESİ’NDE OLACAK…

AB Coğrafi İşaret tescilli zeytin ve zeytinyağına sahip olan Milas’ta üreticinin bilinçlenmesi ve tarımsal üretim kapasitesini arttırmak açısından önemli bir çalışma olacak zeytin budama eğitimi Kırcağız Mahallesi’nde bulunan Milas Belediyesi’ne ait sera alanında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

Milas Belediyesi ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Bornova-İzmir Şubesi’nin teknik personelleri tarafından verilecek eğitime tüm üreticiler davet edildi.