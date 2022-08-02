Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas muhtarları ile bir araya geldi. Gürün, Milas Ören Mahallesinin kanalizasyon ve arıtma sorununu tamamen ortadan kaldıracak projenin ihalesinin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarına başlayacakları müjdesini verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethiye ve Menteşe’nin ardından Milas muhtarlarıyla bir araya geldi. Milas Belediyesi düğün salonunda yapılan toplantıya Başkan Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi Gizem Sayar Özcan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban katıldı.

Toplantıda konuşan Milas Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çoban, bu tür toplantıların önem arz ettiğini belirterek Başkan Gürün’e teşekkür etti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet ise Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda muhtarlar ile bir araya geldiklerini verimli bir toplantı dilediğini belirtti.

Devam eden yatırımlar tamamlandığında Milas en fazla yatırım alan 2. İlçe olacak

Milas’ın devam eden projelerin tamamlanmasının ardından, Muğla’da en fazla yatırım alan 2. İlçe olacağını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas’a 2014 yılından bu yana 455 Milyon TL harcama yaptıklarını belirtti.

Başkan Gürün, “Şuan Milas İlçemiz Bodrum ve Menteşe’nin ardından en fazla yatırım alan 3. İlçe konumunda Ancak yapacağımız 276 Milyon 500 Bin TL’lik altyapı yatırımıyla birlikte 2. İlçe olacak. Dönem sonuna kadar projelerimiz tamamlanınca 703 Milyon TL yatırım yapmış olacağız” dedi.

Başkan Gürün’ün konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin il genelinde ve Milas Özelinde yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.