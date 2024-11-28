Muğla’da "Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Tanıtım ve Yönlendirme Yönergesi" kapsamında İl Tanıtım ve Yönlendirme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Muğla’da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan programlar ve alan/dalların tanıtımı ile öğrenci yönlendirme süreçleri değerlendirildi. Ayrıca, il genelinde meslekî eğitimi daha cazip hale getirmek ve öğrencilere farklı alanlarda fırsatlar sunmak amacıyla yapılacak çalışmalar planlandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, toplantıda yaptığı konuşmada, meslekî ve teknik eğitimin öğrencilerin hem akademik hem de pratik beceriler kazanmasında kritik bir role sahip olduğunu belirterek, “Gençlerimizi ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirmek, onların gelecekte başarılı bireyler olmaları için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, mesleki eğitim kurumlarımızın tanıtımını en iyi şekilde yaparak öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik edeceğiz” dedi.

Toplantıda, tanıtım ve yönlendirme çalışmaları için yapılacak etkinlikler ve iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı. Alınan kararların, meslekî eğitimde kaliteyi artırarak öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunması hedefleniyor.