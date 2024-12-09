Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’sabinden.com’ isimli online alışveriş platformunun sahtesini yapmak sureti ile vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’sahibinden.com’ online alışveriş uygulamasının sahtesini yapmak suretiyle alışveriş yapmak isteyenlere link göndererek sahte web sitesine yönlendiren ve IBAN hesabına para havale ettirmek suretiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Muğla merkezli olarak Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Bursa, Tokat ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.