Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mavi Yeşil Okullar Projesi" etkinlikleri çerçevesinde, "Hamleni Doğa İçin Yap" sloganıyla il genelinde düzenlenen Mavi Yeşil Satranç Ligi’nin şampiyonları belli oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde, Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Mavi Yeşil Satranç Ligi" il finalleri Menteşe ilçesinde yapıldı. Final turnuvalarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Muğla Milli Piyango KYK Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen satranç turnuvasına ve ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, satranç sporuna gönül vermiş öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe şampiyon öğretmenler ile 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş ve 14 yaş olmak üzere 4 kategoride yarışan ilçe birincisi öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne olan il finalinde, şampiyonlar belli oldu. Öğretmenler arasında yapılan turnuvada, il şampiyonları belirlendi.

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay "Maviyle yeşilin buluştuğu Muğla’mızdan feyz alarak ilimiz genelinde bir buçuk yıldır yürütmekte olduğumuz Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak adına satranç turnuvasının bu yıl ikincisini düzenledik. Öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de yarıştığı turnuvada, hamleler doğa için yapıldı. Çevreye duyarlı, doğayla barışık olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, centilmence yarışarak doğaya dikkat çekmek adına farkındalık oluşturdular. Hamlesini doğa için yapan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor; Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Türkiye Satranç Federasyonu hakem heyetine ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve protokol tarafından, şampiyon olan ve derece elde eden öğretmen ve öğrencilere, ödüllerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi.