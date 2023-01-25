Proje çıktılarının sergilenmesi ve iyi örneklerin paylaşılması amacıyla “Mavi Yeşil Çevre Şenliği” ile Proje Finali’nin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Muğla mavi yeşil okullar” projesi ile kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve beraberindeki proje Ar-Ge biriminde görevli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, Öğretmenler Şule Armutçuoğlu, Kamil Arslan, Kerem Kurt, Pınar Sarı Ceylan, Şükrü Can Gökovalı, Yasemin Yarbaşı, Aytaç Doğan, Songül Çakmak Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya proje hakkında bilgi verdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibi tarafından hayata geçirilen “Muğla mavi yeşil okullar ”projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Ödülleri Yarışması Kamu Kategorisinde Türkiye 3’üncülüğüne layık görüldü.

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