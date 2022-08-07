Muğla'da Marmaris siyasetinin son 30 yılının renkli siması Özat Akgül, Taşlıca Serçe Limanı yakınlarında kurduğu kampta geceyi yabani bir Tilki ile geçirdi.Ata SEVGİ / Ajans Canka (MUĞLA İGFA) - Muğla'da siyaset hayatına Marmaris CHP’de başlayıp, uzun yıllar CHP’nin katırı olarak, yıllarca yükünü çeken ve kendi yorumuna göre yapılan haksızlıklara dayanamayıp Memleket Partisine geçen, benzer gerekçelerle bu kez Memleket partisinden de istifa ederek, siyaseten bağımsız kalan Marmaris siyasetinin ele avuca sığmaz çocuğu Özat Akgül’ün dün geceki sürpriz konuğu bir Yabani Tilki oldu.

Marmaris’te renkli kişiliği ve doğa ve çevreye verdiği önemle bilinen Akgül, bu kez Taşlıca Köyü mahallesi sınırları içerisinde bulunan Serçe Limanı mevkiinde kamp kurdu.

Yemek faslında bir ses duyan Akgül, her hareketinden aç olduğu belli olan tilki ile karşılaştı. Tilki, Akgül’den geriye kalan tüm yiyecekleri yiyerek, sonrasında tekrar ormana gidip, karanlıkta kayboldu.

Tilki’ye “Dursun “ adını verdiğini söyleyen Akgül,“Görüyorsunuz. Doğal denge bir şekilde devam ediyor. Yeter ki insanlar işi karıştırmasınlar. Bende korkmadan yanıma gelen Tilki’yle, büyük bir keyifle yiyeceğimi paylaştım, hatta ona dokunacak, sevecek kadar da yaklaştım. O’na Dursun adını verdim. Nedenine gelince; doğa ve çevremizi korumalıyız. Bu Tilki de kendi doğal ortamında kalsın, doğada dursun diye” dedi.