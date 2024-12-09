Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış dolayısıyla su birikintileri oluşurken, araçlar da zor anlar yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine neden oldu.

Marmaris Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Turunç ve İçmeler mahallelerinde dağlardan kaya parçaları yuvarlandı, oluşan erozyonda bazı ağaçlar da yola devrildi.

Sağanak yağışın etkisiyle ekiplerin yoğun mesai yürüttü.

Belediyeden yapılan açıklamada ormanlık alanlardan gelen toprak, taş ve çeşitli atıkları temizleyen ekiplerimiz, tıkanıklık yaşanan bölgelere hızlıca müdahale edildiği belirtilirken, aynı zamanda olası olumsuzluklara karşı önlemlerimizi artırdıkları herhangi bir sorun durumunda 444 55 48 numaralı hattan ulaşılabileceği kaydedildi.

Tüm birimlerimizle sahadayız!Bugün ekiplerimize çağrı merkezimizden 45, 112 Çağrı Merkezi üzerinden 10 ihbar ulaşmış, tüm ihbarlara anında müdahale edilmiştir. 227 araç ve 532 personelimiz ile yağışın devam ettiği bölgelerde tedbir ve müdahale çalışmalarını sürdürüyoruz. pic.twitter.com/a7Cr2aQ3hh— Muğla Büyükşehir Belediyesi (@muglabsb) December 8, 2024

Öte yandan tüm birimleriyle sahada oldukalrını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi ise, ekiplere bugün çağrı merkezimizden 45, 112 Çağrı Merkezi üzerinden de 10 ihbar ulaştığı kaydedilirken, tüm ihbarlara anında müdahale edildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi, 227 araç ve 532 personelle yağışın sürdüğü ölgelerde tedbir ve müdahale çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.