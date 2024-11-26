Muğla'da Marmaris Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği yürüyüş ile hükümeti protesto etti.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe Marmaris sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilere mensup, yaklaşık 60 kadın katıldı.

Yürüyüş sonrası Marmaris Kadın Platformu adına Atatürk Meydanında açıklama yapan sinema ve tiyatro sanatçısı Selma Sonat; Kadın cinayetlerinin özünde politik olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir öfke patlaması olmadığını belirterek, "Bir ailenin kültürel değerlerine ya da bir toplumun “geleneğine” indirgenemeyeceğinin, toplumun her katmanında yeniden üretilen bir şiddet biçimi olduğunun farkındayız. Bunların yıllar içinde inşa edilen bir eşitsizlik düzeninin sonuçları olduğunu hepimiz biliyoruz.Tanıyı eğmeden, bükmeden dosdoğru koymak gerekir: Kadın Cinayetleri Politiktir! Kadına yönelik şiddet bireysel bir kötülük değil, politik bir tercihtir" dedi.

"Bugün bizi susturan ne varsa, o düzenin bir parçası" diyen Marmarisli kadınlar, "Biz kadınlar, cinsiyetimiz nedeniyle hayatımızın her anında tehdit altında yaşıyoruz. Bu tehdit, sadece fiziksel şiddetle değil, ekonomik, psikolojik ve sosyal baskılarla da şekilleniyor.Medyada, evde, sokakta, iş yerinde, siyasette şiddetin normalleştirilmesine isyan ediyoruz. Kadınlar özgür oluncaya, suskunluklar birleşip çığlık oluncaya kadar vazgeçmeyeceğiz. Benim bedenim, benim kararım sözünü her yerde duymaya devam edeceksiniz. Sesimiz, suskun fısıltıların çığlığı. Ve bu çığlık sisteminizi başınıza yıkana kadar kumdan kalelerinizin duvarlarında yankılanmaya devam edecek.Biz, kadınların özgür ve korkusuz yaşadığı bir dünya istiyoruz. Şiddetin sessizlikle değil, cesaretle engellendiği bir toplum hayali kuruyoruz" diye konuştu