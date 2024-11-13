Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Bozburun Yarımadası Köyleri Su sorunu çözüldü, sırada Kanalizasyon ve arıtma tesisi yapımı var.”Ata Sevgi/ AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Taşlıca Köyü, Söğüt Köyü, Bozburun Beldesi, Selimiye Köyü, Turunç Beldesi ve Bayırköy mahallelerinde yaklaşık yaklaşık 150 yıldır devam ettiği bilinen “Susuzluk Sorunu” Muğla Büyük Şehir Belediyesi’nin son 1 yılda ihale edip, yapımını tamamladığı projeyle çözüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ilçesindeki 6 Mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan ve 360 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen ‘Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi’nin açılış töreni yapıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Bozburun Beldesi mahallesinde yapılan törende; CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Datça Belediye başkanı Aytaç Kurt, Ula Belediye Başkanı M ehmet Caner, önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de konuk oldu.

SU SORUNU BİTTİ SIRA ALTYAPI VE ARITMAYA GELDİ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; suyun kaynağı olan Atatürk Barajı’nın yapımını sağlayan Marmaris’in efsane Belediye Başkanı İsmet Karadinç ve diğer emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasında, dünya genelinde yaşanan kuraklığın Muğla’da etkisini gösterdiğine dikkat çekerek; “Bize düşen, kentimizin susuzluktan etkilenmemesi için alternatif yöntemler bulup, bunları hayata geçirmek olacaktır. Bizim görevimiz, halkımızı, yani nüfusu 1 milyon olan, turizmle birlikte 6 - 7 milyon nüfusa çıkan Muğla’yı susuz bırakmamak olacaktır. Bunun için çok çalışacağız, para yoksa para bulacağız her türlü kaynağı yaratacağız. Sadece 2024 yılında 75 km. yeni su hattı inşa ettik, ama daha çok yapacağız.

Su kaynaklarımız azalıyor. Ne yapacağız? Yeni kaynaklar arayacağız. Artık deniz suyu arıtma öne çıkıyor. Yeraltı sularımız da azalıyor. Tarımsal üretim, tehlike altında. Mesela biz Bodrum Mumcular Barajından su alıyorduk, bitti. Sadece biz değil, oradaki üreticiler, hayvancılık yapanlar, sebzeciler de alıyordu, şimdi alamıyorlar, tarım bitti. Böylece insanlar işsiz kalıyor, belediyeye iş için başvuruyorlar. Bu nedenle suyu planlı kullanmamız, alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Çünkü tarım biterse yaşam biter.

İşimiz çok. Şimdi Bozburun’a su geldi ama sorun ne? Kanalizasyon ve arıtma tesisi yok. O yüzden, bir an önce bölgeye arıtma tesisi kazandırmamız lazım. Arıtma tesisi çağımızın gereklerine uygun olmalı, atık suyu da arıtalım, onu tarımda, peyzajda, temizlikte kullanalım, dağlarımızı yeşertelim. Bunun için gerekli talimatı verdik, bugün de burada talimatını bir kez daha veriyorum.” dedi.