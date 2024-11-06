Muğla, İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 45’inci Dünya Seyahat Fuarı (World Travel Market) fuarında tanıtılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İlçe belediye başkanlarının katıldığı fuar ile ilgili paylaşımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu yıl 45inci kez gerçekleştirilen bu prestijli fuarda, Muğla’nın benzersiz kültürel ve doğal güzelliklerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulduk. Seyahat ve turizm endüstrisinin önde gelen isimleriyle bir araya gelerek, iş birliği ve sürdürülebilir turizm odaklı yenilikler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Muğla’yı dünya kenti yapma vizyonumuz doğrultusunda, turizmdeki rolümüzü güçlendirmek ve şehrimizin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.