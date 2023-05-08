Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kulüpler Satranç İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen satranç müsabakalarına Muğla Spor Kulübü, Milas Belediyesi Spor Kulübü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü oyuncuları katıldı. Muğla Kulüpler Satranç İl Birinciliği, Köyceğiz Su Sporları Merkezinde hafta sonu yapılan zorlu maçlarla sona erdi. Birinciliği Muğla Büyükşehir Belediye Sporun aldığı turnuvada 2.Milas Belediye Spor, 3.Muğla Spor Kulübü ve 4.Köyceğiz Akademi Spor Kulübü oldu. Turnuvada hakem olarak Atilla Güler, İrfan Doğan, Ahmet Murat Yenici ve Tayfur Doğan görev aldı. Turnuva sonunda kupa ve madalya töreni yapıldı.

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici; “Katılan takımlarımızı tebrik eder, yapılacak finallerde ilimizi temsil edecek Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne başarılar dileriz” dedi.