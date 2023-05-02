Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde Muğla Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde 2 gün sürecek olan Koro şenliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen koro şenliğine Muğla il genelinden 26 çeşitli okuldan öğrenciler katılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Eğitimi ana bilim dalı korosu eşliğinde açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte bugün 12 okul korosu sahne alırken yarın 14 okul korosu tarafından gerçekleştirilecek.

Etkinlikte konuşma yapan Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü,” İlimizde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Güzel sanatlar fakültemizin içinde bulunduğu bu etkinlik Muğla ilimizde ilk defa oluyor katılan 26 okulumuz var diğer ilçelerimizden de ben hepsine çok teşekkür ediyorum onlar için büyük bir tecrübe olacağını düşünüyorum bizler içinde güzel bir anı olacağını düşünüyorum her öğrencimize başarılar diliyorum ”dedi.