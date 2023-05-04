Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Muğla Korolar Şenliği, ödül töreniyle sona erdi.

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Muğla Korolar Şenliği, 6 oturum halinde 2 gün sürdü. 26 korosunun yer aldığı şenlikte, öğrenciler müzik performanslarını sergileme imkânı bulurken dinleyicilere eşsiz müzik bir ziyafeti sundu.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi müzik bölümü korosunun konseri ile başlayan ödül töreninde, kapanış konuşmasını İl Müdürü Emre Çay yaptı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Korolar Şenliği’nin Muğla’da bir ilk olduğunu ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Etkinliğimizi bugün noktalıyoruz. Üniversitede müzik eğitimi alan öğrencilerimiz ile müzik öğretmenlerimiz rehberliğinde okul korolarında görev alan öğrencilerimizin yeteneklerini sergileme olanağı bulduğu şenlikte, çocuklarımızın ve gençlerimizin müziğe olan ilgisini artırmayı, müzik ve koro eğitimine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, şenliğe katılan korolara, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, İl Müdürü Emre Çay ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Program, şenliğe katılan okul korolarının, protokol ve dinleyicilerle salonda hep birlikte seslendirdiği “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” şarkısı ile sona erdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış ve ödül törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Sınır, Onur Konuğu olarak Dr. Öğretim Üyesi Salih Aydoğan, İlçe Müdürü İdris Kömürcü, öğretim üyeleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.