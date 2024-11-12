Muğla Büyükşehir Belediyesi Kitap Kulübü’nün geleneksel Salı Buluşmaları kapsamında bu ay edebiyat dünyasının önemli isimlerinden yazar Latife Tekin, okurlarıyla bir araya geldi.

Her ay farklı bir konukla düzenlenen etkinlikte, Latife Tekin okurlarıyla hem yazarlık serüvenini hem de edebiyat dünyasındaki deneyimlerini paylaştı. Söyleşi boyunca konukların sorularını yanıtlayan Tekin, eserlerindeki ilham kaynaklarından toplumsal meseleleri ele alış biçimine kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Tekin, okurların sorularıyla edebiyata dair derinlikli bir sohbet gerçekleştirdi. Program sonunda katılımcılar yazarla hatıra fotoğrafı çektirme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kitap Kulübü’nün bu tür etkinliklerle edebiyatseverleri bir araya getirmeye devam edeceğini belirterek, tüm kitapseverleri gelecek buluşmalara davet etti.