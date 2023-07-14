Türkiye Hokey grubunun 2019 yılından itibaren kadınlar kategorisinde yapmış olduğu tüm organizasyonlardan kupa ile dönen tek il olan Muğla oldu.

2022 ve 2023 yılında yapılan U14, Anadolu Yıldızlar Ligi , Salon Türkiye 1. Ligi Liselerarası Kızlar Türkiye Şampiyonlukları, U16 Ligleri Türkiye 2.’liği, Ortaokul Yıldız Kız Türkiye 2.’liği , Küçük Kız Türkiye 4.’lüğü ve 2 yılda milli takım kamplarına seçilen 15 sporcu gibi başarılarıyla Muğla, şu anda hokeyde Türkiye’nin kadınlar kategorisinde en iyi alt yapısı olan ili konumuna geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan tüm Muğla hokey takımlarının koordinatörü, il temsilcisi ve Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen; “Biz hokeyde alt yapı olarak şu anda Türkiye’nin en iyisiyiz, süper lig kategorisinde de en iyi olmak için biraz maddi desteğe ihtiyacımız var. Ortaköy Spor Başkanı Hüseyin Uçar’dan biraz sponsorluk desteği gördük bu bile bizi biraz rahatlattı, Muğla Valimiz Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş’ın araç, ekipman, spor malzemesi, konaklama destekleri var bunlar çok önemli teşekkür ediyoruz. Muğla’ya, Avrupa Kupası sözümüz var. O sözümüzü de tutacağız inşallah" dedi.